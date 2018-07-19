Чем Тамерлана оскорбил персидский шах 

Тамерлан происходил из рода барласов. Этноним «барлас» известен со времен Чингисхана. В большинстве источников барласов как одно из самых могущетссенн могущественных тюркских племен.
Арабский историк Рашид ад-Дин пишет, что четырёхтысячное войско, которое выделил Чингисхан своему сыну Чагатаю, состояло, в частности, из барласов и они были первоначально монгольским племенем под названием барулос, что в переводе с монгольского означает «толстый, сильный». Оно также означало «полководец, предводитель, смелый воин» и было связано с воинской отвагой представителей племени.
Тамерлан всегда хвалился, что его предки из древа Чингисхана и придавал большое значение родству с этой династией. Большинство военачальников Тамерлана были именно барласами.
Интересно, что когда персидский шах Мансур Музаффари в своем послании назвал Тамерлана «узбеком», «железный хромец» сильно оскорбился. Это стало поводом для совершения похода на персидский Шираз, в результате чего город был разрушен и подвергнут разграблению.
В наше время род барлас распространен среди халха-монголов в Монголии и среди калмыков (ойратов) в Республике Калмыкия. Также потомки этого некогда воинственного племени живут в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.