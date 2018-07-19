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На улице Кавалерийской в Ставрополе на неделю ограничат движение транспорта
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На улице Кавалерийской в Ставрополе на неделю ограничат движение транспорта 

АиФ Ставрополье 24 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Участок улицы Кавалерийской от улицы Дзержинского до переулка Сальского закроют для движения автомобилей на неделю, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Ставрополя.
Ограничения будут действовать с 08.00 22 июля до 19.00 28 июля. За это время планируется отремонтировать подпорные стены вдоль дороги.
Проехать на этот участок Кавалерийской смогут только жители домов, расположенных на улицах Авиационной и Балакирева, а также в переулках Красина и Заслонова.
Объезд будет осуществляться по проспектам К. Маркса, Октябрьской Революции, улицам Голенева, Фрунзе, Победы, Железнодорожной, Дзержинского, переулку Сальскому.
Улица Кавалерийская считается одной из самых аварийноопасных из-за очень крутого спуска и многочисленных резких поворотов.
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