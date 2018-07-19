На улице Кавалерийской в Ставрополе на неделю ограничат движение транспорта

Участок улицы Кавалерийской от улицы Дзержинского до переулка Сальского закроют для движения автомобилей на неделю, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Ставрополя

Ограничения будут действовать с 08.00 22 июля до 19.00 28 июля. За это время планируется отремонтировать подпорные стены вдоль дороги.

Проехать на этот участок Кавалерийской смогут только жители домов, расположенных на улицах Авиационной и Балакирева, а также в переулках Красина и Заслонова.

Объезд будет осуществляться по проспектам К. Маркса, Октябрьской Революции, улицам Голенева, Фрунзе , Победы, Железнодорожной, Дзержинского, переулку Сальскому.

Улица Кавалерийская считается одной из самых аварийноопасных из-за очень крутого спуска и многочисленных резких поворотов.