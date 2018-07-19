Немцы выбирают смотрящего за рейвом

В XVIII веке представители мангеймской композиторской школы заложили основы современного оркестра, в XXI веке Мангейм станет первым городом Германии , в котором начнёт действовать должность ночного мэра. В его обязанности будет входить не только работа с ночными клубами и круглосуточными заведениями, но и посредничество в урегулировании конфликтов и рассмотрение жалоб на шумных соседей. Должность существует в Амстердаме Цюрихе и Лондоне, но немцы пока сомневаются в рациональности трат на подобную вакансию.

В месяц ночной мэр будет получать 1190 евро. Он должен тратить 50 часов в месяц на беседы с жителями и гостями города, представителями местной администрации и другими бюрократическими ведомствами. Мэру будет предоставлен мобильный телефон, ноутбук и рабочее место.

Global Look Press/imagebroker.com/Paul Mayall

Виды Мангейма, Германия

Сейчас на должность претендуют десятки человек в возрасте от 24 до 53 лет. 18 июля в одном из клубов в центре города свои кандидатуры представители две женщины и восемь мужчин, — все они так или иначе связаны с ночной жизнью. Так, 30-летний диджей и менеджер Альберт Герстмайер отметил, что хочет занять пост, потому что в течение 12-ти лет буквально живёт в клубах, барах и ресторанах, хорошо знает специфику учреждений и понимает, как решать возникающие проблемы. В частности, кандидаты обещают вовремя реагировать на претензии граждан, живущих по соседству и испытывающих раздражение из-за шума, мусора и вольного поведения разгорячённых отдыхающих под их окнами.

В то же время не все местные жители уверены, что пост принесёт какую-либо пользу и считают, что деньги стоило потратить более разумно, отмечает издание Mannheimer Morgen, добавляя, что мнения на этот счёт разделились даже в редакции. Скептики говорят, что чиновник для ночной жизни — роскошь, которую город не может себе позволить, поскольку в течение дня остаётся множество нерешённых проблем. «Почему город должен выделить человека для интересов барменов, менеджеров и посетителей заведения, который свяжет клубы и администрацию города? — задаются вопросом местные журналисты. Владельцы небольших предприятий для разрешения своих проблем должны обращаться в городской совет и ждать, когда их смогут принять. Родители также должны ждать, чтобы получить места для своих детей в детских садах, школах, или — добиться уборки игровых площадок и стрижки травы».

facebook.com/mirik.milan

Ночной мэр Амстердама Мирик Милан

В то же время есть понимание, что эффективность работы ночного мэра будет зависеть от личных качеств кандидата — его дипломатических способностей. В Амстердаме деятельность на этом посту приносит ощутимые результаты, но в голландском общественном институте мэру предусмотрены помощники: крепкие мужчины, которые склоняют к компромиссу лишь одним своим внешним видом.

Амстердам стал первым городом, где появился ночной мэр — в 2012 году должность занял промоутер Мирик Милан. Он сотрудничает с неправительственной организацией, которая привлекает помощников для охвата ночных заведений. Проблемы возникают в первую очередь из-за того, что бары закрываются в 6 утра, клубы — в 8 часов, но посетители не сразу идут отсыпаться, а продолжают веселиться и досаждают проживающим рядом или прохожим. В выходные дни штат «соцработников» раздувается до 20-ти человек, которые определяют нарушителей спокойствия и гасят конфликты. В экстренном случае они уводят тусовщиков в комнаты или помогают им добраться домой быстрее и безопаснее для них и окружающих. Считается, что работа ночного мэра в Амстердаме на 30% снизила количество жалоб на шум и мусор, а сообщения о том, что перебравшим просителям клубов помогут, только привлекает молодёжь и, как результат, обогащает городскую казну.

Чем закончится мангеймская история — пока неизвестно, но довольно любопытно, что местные журналисты почти не упоминают о том, что похожие дебаты о необходимости ночного мэра идут в баварской столице — Мюнхене. Но там инициатива политизирована — ввести должность ночного бургомистра предлагает партия зелёных, но в Берлине уже функционирует некий аналог обсуждаемого института — «Клубная комиссия». Она более 15-ти лет занимается лоббированием ночной индустрии города, при этом с ней считаются бизнесмены и городская администрация.