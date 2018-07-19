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«Жизнь в современном городе должна быть не просто удобной, а интересной»: Александр Кибовский
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«Жизнь в современном городе должна быть не просто удобной, а интересной»: Александр Кибовский 

360tv.ru 31 минуту назад
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский рассказал о перспективах развития культурных площадок в столице, а также объяснил, почему для проведения Московского Урбанистического Форума‐2018 выбрали именно парк и концертный зал «Зарядье». Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
«Концертный зал «Зарядье» — один из знаковых объектов, который будет открыт 8 сентября. И, конечно, это объект года. В Москве появляется площадка, которая по своим техническим решениям, в частности по звуку, на многие годы станет лидирующей не только в нашей стране, но и во всем мире. Во многом поэтому здесь и прошел форум», — заявил Александр Кибовский.
Жители столицы увидели перемены, которые произошли вгороде за несколько лет. Благодаря развитию комфортной городской среды у москвичей появилась возможность существенно разнообразить свой досуг. Правительство берет на себя задачу по развитию новых объектов и культурных программ.
«Кроме того, у нас есть обязанность, городская миссия — сделать культурные площадки доступными для людей, у которых есть ограничения по здоровью, материальные и другие проблемы. Но дальше мы не должны конкурировать с теми культурными возможностями, что предлагают сегодня на рынке. Нет необходимости убивать частную инициативу. Наоборот, мы должны ей помогать», — пояснил руководитель Департамента культуры.
Благодаря тому, что Москва серьезно преобразилась, это повлияло на сознание людей. Современное общество считает модным быть интересным, активным, придумывать и воплощать новые идеи.
«Тем более что департамент, со своей стороны, старается всем всегда помогать», — добавил Александр Кибовский.
В столице проходит Московский урбанистический форум. Под крышей концертного зала в Зарядье собраны лучшие площадки и проекты для города будущего. «МегаФон» представил сразу три проекта для мегаполиса на своем стенде.
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