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Заявка о присуждении Янган-тау статуса геопарка ЮНЕСКО будет рассмотрена в сентябре
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Заявка о присуждении Янган-тау статуса геопарка ЮНЕСКО будет рассмотрена в сентябре 

ГОРОБЗОР.РУ 32 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Накнуне глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с международным экспертом Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО Суреном Гевиняном. Как сообщает пресс-служба руководителя республики, темой обсуждения стал геопарк «Янган-Тау», который в сентябре первым в России может получить статус ЮНЕСКО.
Стороны отметили, что включение «Янган-Тау» в Глобальный список ЮНЕСКО станет толчком для неиндустриального развития Салаватского района. Также это позволит сохранить археологическое и культурное наследие территории. Кроме того, статус ЮНЕСКО в перспективе повысит туристическую привлекательность Башкирии.
В настоящее время подготовлены и отправлены документы для номинирования геопарка. Соответствие территории стандартам ЮНЕСКО проверит независимая экспертная комиссия. Заключение будет передано совету стран мира, которые принимают решение о предоставлении статуса. Эксперт Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО пояснил перспективы получения «Янган-Тау» этой привилегии.
— Это международное признание. О вас будут знать во всём мире. Не все иностранцы могут показать на карте, где находится Башкирия, не все могут теоретически связать башкирский этнос с Россией, историей, археологией, геологией, природой. Это комплексный статус: во-первых, люди во всем мире будут знать, что это место принято ЮНЕСКО, значит, оно безопасно. Во-вторых, это реклама. В-третьих, есть десять основных критериев. Если вы пройдёте, это будет означать, что эти критерии выполнены, — пояснил Сурен Гевинян.
Помимо прочего, в башкирском геопарке могут появиться первые в России «золотые гвозди» — эталонные разрезы, по которым учёные сверяют «геологическое время». По обнаруженным в таких разрезах организмам ученые могут определить возраст пород по всему миру.
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