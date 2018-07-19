Россия вновь ворвалась на десятое место по публикациям в естественных науках

Исследователи из Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ составили рейтинг публикационных результатов российских ученых, занимающихся естественными науками. В результате выяснилось, что в этой области наша страна занимает десятое место, делая примерно 3,7 процентов от общего числа таких публикаций в мире. При этом если российские ученые входят в международные коллаборации, их публикационная активность выше среднего. Авторы рейтинга отмечают, что за последние десять лет позиции России по числу публикаций в естественных науках существенно не изменились — страна так и продолжает пребывать в хвосте первой десятки. Краткий отчет об исследовании поступил в распоряжение редакции.

Для создания рейтинга исследователи использовали данные поисковой платформы Web of Science. С их помощью удалось оценить число публикаций российских ученых в 63 областях естественных наук. По этому показателю наша страна оказалась лишь десятой. Первые два место традиционно делят США КНР (о причинах лидерства последней — см. ниже).

Канада. К сожалению, авторы не конкретизируют, какие страны находятся на 3−9 местах. Чтобы получить общее представление об этом, мы можем обратиться к данным по числу научных публикаций всех типов (включая гуманитарные области). По ним Россия занимает 13-е место в мире. Непосредственно перед ней идут такие крупные научные державы как Южная Корея Испания , которых, в свою очередь, опережают еще более мощные Австралия

Понятно, что результаты по естественным наукам чуть лучше, поскольку исследователи из гуманитарных областей испытывают объективные сложности с публикацией своих статей в зарубежных журналах, поскольку те, как правило, англоязычные, а уровень владения иностранными языками среди российских ученых крайне низок. И если по естественным наукам можно ограничиться достаточно простым техническим переводом, то в гуманитарных требуется писать действительно хорошие тексты, чтобы пройти фильтр рецензентов.

Далее исследователи из ВШЭ отмечают, что по отдельным направлениям естественнонаучных исследований наша страна входит в пятерку лучших. В других, напротив, вносит малозаметный вклад в мировую науку.

Интересно, что Россия входит по числу публикаций в первую пятерку стран в математической, атомной и прикладной физике. В большинстве случаев высокие места российских физиков обусловлены их интеграцией в крупные международные проекты (так называемая «мегасайенс»). В атомной физике, молекулярной и химической, физике частиц и полей более половины публикаций российских ученых являются продуктом международных коллабораций. В науках о жизни отечественные ученые, напротив, далеко не столь заметны.

Как пишут авторы рейтинга, в последние годы российская наука наращивала общее количество публикаций. Однако по совокупному числу публикаций именно в естественнонаучных областях Россия не изменила своего положения в рейтинге, в отдельных направлениях даже уступив другим странам. Среди рассмотренных 63 областей знания позиции нашей страны ухудшились за десятилетний период в 33-х, а повысились — лишь в 25. Еще 5 остались неизменными. Таким образом, за последние 10 лет позиции России по числу публикаций именно в естественных науках не улучшились, и не ухудшились. Здесь царит полная стабильность.

На первый взгляд может показаться странным, что НИУ ВШЭ акцентирует внимание именно на естественных науках и на том, что Россия входит «в первую пятерку стран… в ряде областей физики», а не, например, в первую тройку или семерку. Однако причины, по которым исследователи выбрали именно естественные науки и именно цифру «пять», лежат на поверхности. Новые майские указы президента России, подписанные в 2018 году, гласят: « Правительству Российской Федерации … в 2024 году необходимо обеспечить: а) достижение следующих целей…: обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития». Что скрывается за этими «приоритетами» — формулирует отечественная Стратегия научно-технологического развития. Согласно пункту 20 Стратегии, речь идет о прикладных областях.

Традиционно достижение наукометрических показателей требует напряженной работы, в том числе и от тех, кто осуществляет измерение числа научных работ российских авторов. В итоге при исполнении прошлого майского указа 2011 года, где была поставлена цель увеличить количество российских научных публикаций на 50 процентов, добиваться этого пришлось нетривиальными способами. Например, учитывались материалы научных конференций, в рамках которых требования рецензирования заметно снижены, и опубликовать то или иное исследование гораздо легче, чем в виде нормальной статьи в научном журнале. Доля таких публикаций в результатах российских ученых в итоге была выше, чем у мирового научного сообщества в целом.

В последние годы в западном научном сообществе разгорелась жесткая критика оценки результатов научной деятельности по наукометрическим показателям. Отмечается, что это порождает «культ публикаций», вал некачественных научных статей, сделанных просто для того, чтобы продемонстрировать публикационную активность и получить следующий грант.

В особенности часто это происходит со странами, руководство которых придает количеству публикаций наибольшее значение, вроде КНР. В западном научном лексиконе даже сформировалось выражение «китайская наука», означающее второсортные публикации в научных журналах, сделанные только ради достижения наукометрических показателей, обычно с невоспроизводимыми результатами. Как правило, такая статья — результат фальсификации со стороны авторов. Помимо этого, в Китае возник самой большой черный рынок научных статей.

Польза от упомянутых явлений для китайской науки сомнительна. Однако поскольку количество научных публикаций отслеживать легко, а их качество — очень сложно, следует ожидать дальнейшего распространение практики количественной оценки научных успехов и в других странах мира, включая Россию.