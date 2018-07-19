Руководителя завода «Серп и молот» оштрафуют

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Фрунзенского района, стали известны результаты проверки на заводе «Серп и молот». Напомним, в начале недели прокуроры Фрунзенского района наведались на предприятие, сотрудники которого анонимно пожаловались на невыносимые условия труда. По словам людей в цехах настолько душно, что даже были случаи обмороков. Вентиляции в помещениях нет.