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Руководителя завода «Серп и молот» оштрафуют
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Руководителя завода «Серп и молот» оштрафуют 

САРАТОВ24 37 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Фрунзенского района, стали известны результаты проверки на заводе «Серп и молот». Напомним, в начале недели прокуроры Фрунзенского района наведались на предприятие, сотрудники которого анонимно пожаловались на невыносимые условия труда. По словам людей в цехах настолько душно, что даже были случаи обмороков. Вентиляции в помещениях нет.
Начальник производственного цеха Сергей Щербаков опроверг информацию об обмороках. Обосновав ответ тем, что ни одного случая в медпункте не было зафиксировано. Также мужчина отметил, что возможно вентиляция устарела и не выдерживает жары. На вопрос о том, почему не устанавливают кондиционеры, Щербаков сослался на дороговизну. Кондиционеры в большом количестве завод позволить себе не может, так как придется выложить семь миллионов рублей. Для этого нужно будет закрыть сам завод. К тому же один кондиционер установили в комнату отдыха. Во время проверки на трех рабочих местах были сделаны специальные замеры температуры воздуха. В результате исследование показало нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Прокуроры внесут представление руководителю предприятия. Должностное лицо понесет административное наказание. Правда штраф за это нарушение предусмотрен небольшой — от одной до двух тысяч рублей.
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