Готовимся к массовым отключениям. Где воронежцам брать воду в выходные 

Подвоз организуют по 11 адресам. Мэрия напомнила воронежцам о массовых отключениях — в двух районах вода пропадёт уже в 22:00 пятницы, 20 июля, и вернётся только после 10:00 воскресенья, 22 июля. На время отключений управы организуют подвоз воды, сообщила пресс-служба горадминистрации. «Засуха» предстоит в Железнодорожном и Левобережном районах, а в Центральном возможно снижение напора. Итак, в Железнодорожном районе воду набрать можно: пер. Павловский, 64А (магазин «Пятерочка») — с 7:00 до 8:30 и с 16:00 до 17:00; ул. Минская (конечная ост. маршрута №26а) — с 9:00 до 10:30 и с 17:30 до 18:30; ул. Переверткина, 16 (Школа №68) — с 11:30 до 13:00 и с 19:30 до 20:30; ул. Переверткина, 25 (Лицей №3) — с 13:30 до 15:00 и с 21:00 до 22:00; ул. Электровозная, 12 (Лицей №9) — с 7:00 до 8:30 и с 16:00 до 17:00; ул. Ф. Тютчева, 99 (ТЦ «Боровое») — с 9:00 до 10:30 и с 17:30 до 18:30; ул. Б. Хмельницкого, 40 (рынок ООО «РИМ») — с 11:30 до 13:00 с 19:30 до 20:30; Ленинский проспект, 185 (у ярмарки) — с 13:30 до 15:00 и с 21:00 до 22:00. В Левобережном районе: ул. Димитрова, 126; ул. Писарева, 13а; ул. Волгоградская, 47. Отключение воды с 20 по 22 июля вызвано необходимостью проведения работ по реконструкции очистных сооружений водоподъёмной станции №8. Полная остановка станции требуется для врезки трубопроводов. Работы позволят «РВК-Воронеж» повысить качество питьевой воды, подаваемой горожанам. Екатерина Трещикова