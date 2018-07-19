Любители искусства из Бибирева нарисуют Москву будущего в Лианозовском парке

Любители искусства из Бибирева в ближайшую субботу, 21 июля, смогут принять участие в сетевой акции «Московский пленэр» и написать свою первую картину на свежем воздухе. Мероприятие, которое проведет Дом культуры «Темп», пройдет в Лианозовском парке.

Акция «Московский пленэр» в столице пройдет уже во второй раз. В этом году темой творческой встречи станет изображение города будущего. Всем желающим поучаствовать в пленэре будут предоставлены мольберты и выделена площадка для рисования мелками на асфальте.

Начало в 16.00. Вход свободный для всех желающих, без ограничений.

Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: улица Угличская, дом 13. Место встречи — сквер у водоема. (ис)