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Любители искусства из Бибирева нарисуют Москву будущего в Лианозовском парке
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Любители искусства из Бибирева нарисуют Москву будущего в Лианозовском парке 

Управа района Бибирево 37 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Любители искусства из Бибирева в ближайшую субботу, 21 июля, смогут принять участие в сетевой акции «Московский пленэр» и написать свою первую картину на свежем воздухе. Мероприятие, которое проведет Дом культуры «Темп», пройдет в Лианозовском парке.
Акция «Московский пленэр» в столице пройдет уже во второй раз. В этом году темой творческой встречи станет изображение города будущего. Всем желающим поучаствовать в пленэре будут предоставлены мольберты и выделена площадка для рисования мелками на асфальте.
Начало в 16.00. Вход свободный для всех желающих, без ограничений.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: улица Угличская, дом 13. Место встречи — сквер у водоема. (ис)
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