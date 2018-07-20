С начала года в Южном Тушине выявили 19 фактов незаконной торговли

С начала 2018 года в Южном Тушине было составлено 19 административных протоколов в отношении горожан, осуществлявших незаконную торговую деятельность на территории района. Об этом сообщил заведующий сектором по вопросам торговли и услуг районной управы Александр Рубановский.

— В соответствии с вынесенными постановлениями на нарушителей наложены штрафные санкции на общую сумму 55 тысяч рублей, — пояснил Александр Рубановский.

По его словам, на территории района действует мобильная группа по пресечению несанкционированной торговли, куда входят сотрудники управы, а также полицейские. Кроме того, в ежедневном режиме ведется мониторинг по средствам видеонаблюдения.