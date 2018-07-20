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С начала года в Южном Тушине выявили 19 фактов незаконной торговли
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С начала года в Южном Тушине выявили 19 фактов незаконной торговли 

Префектура СЗАО города Москвы 33 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
С начала 2018 года в Южном Тушине было составлено 19 административных протоколов в отношении горожан, осуществлявших незаконную торговую деятельность на территории района. Об этом сообщил заведующий сектором по вопросам торговли и услуг районной управы Александр Рубановский.
— В соответствии с вынесенными постановлениями на нарушителей наложены штрафные санкции на общую сумму 55 тысяч рублей, — пояснил Александр Рубановский.
По его словам, на территории района действует мобильная группа по пресечению несанкционированной торговли, куда входят сотрудники управы, а также полицейские. Кроме того, в ежедневном режиме ведется мониторинг по средствам видеонаблюдения.
Фото: M24.ru/Никита Симонов.
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