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Лимонов назвал блажью обустройство «вонючих» городов и призвал уезжать в Сибирь
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Лимонов назвал блажью обустройство «вонючих» городов и призвал уезжать в Сибирь 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Писатель Эдуард Лимонов предложил основать новую столицу ближе к центру России, а не заниматься благоустройством городов.
«Взялись благоустраивать города. Очередная блажь! Хотя бы столицу новую основали для начала ближе где-то к центру нашей страны. А то Москва ведь была и остается столицей средневекового Московского княжества», — написал в LiveJournal Лимонов.
Он высмеял программу «Дальневосточный гектар», который выдается россиянам, которые намерены переселяться на Дальний Восток, и напомнил, что в начале XX века российский политик Петр Столыпин давал переселенцам 50 десятин (54,5 гектаров).
«Расселяться следует России из густо набитой человечиной европейской части в необъятные просторы южной Сибири и Приморья, — вот что, а не огораживать лужи бордюрами и воздвигать клумбы в отравленной автомобильными выхлопами грязи. И в первую очередь основать новую столицу», — считает писатель.
По его словам в России «узкие, мелкие, вонючие, загаженные» города, которые нет смысла благоустраивать.
«Следует основать новые города. Только так мы выживем. А если не обживем свои сибирские и дальневосточные просторы их обживут другие, у нас вот-вот заберут эти земли. Давно пора выбраться из пределов средневекового московского княжества. Будущее России в Южной Сибири, в Забайкалье и туда дальше к Тихому океану», — подытожил Лимонов.
Лимонов заявил, что в России необходимо урезать школьное образование, поскольку школа разрушает здоровье и не дает знаний.
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