Ещё
В Восточном Дегунине утвердили план дополнительных мероприятий по программе социально-экономического развития
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Восточном Дегунине утвердили план дополнительных мероприятий по программе социально-экономического развития 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Соответствующее сообщение появилось на сайте муниципального округа Восточное Дегунино.
«Утвердить план дополнительных мероприятий по программе социально-экономического развития района в текущем году за счет экономии средств бюджета, выделенных на 2018 год, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по программам благоустройства к настоящему решению», — говорится в сообщении.
Уточняется, что контроль за выполнением плана возлагается на главу муниципального округа Восточное Дегунино. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
В одном из дворов Восточного Дегунина отремонтировали качели В Керамическом проезде пройдет пленэр В центре госуслуг на Дубнинской появился новый сервис
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство244
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России420
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны45
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение