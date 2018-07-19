В Восточном Дегунине утвердили план дополнительных мероприятий по программе социально-экономического развития

Соответствующее сообщение появилось на сайте муниципального округа Восточное Дегунино.

«Утвердить план дополнительных мероприятий по программе социально-экономического развития района в текущем году за счет экономии средств бюджета, выделенных на 2018 год, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по программам благоустройства к настоящему решению», — говорится в сообщении.

Уточняется, что контроль за выполнением плана возлагается на главу муниципального округа Восточное Дегунино. (мю)