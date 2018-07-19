Наши люди в НАТО

Почему Трамп заявил, что из-за Черногории может начаться III Мировая война?

В интервью телеканалу Fox News президент США усомнился в Черногории как в союзнике по одному военно-политическому блоку. «Черногория — крошечная страна с очень сильным народом. Народом агрессивным. Он может проявить агрессию, и — мои поздравления — началась III Мировая», — дословно сказал Дональд Трамп.

НАТО дружно распустили сопли: Трамп-де подрывает евроатлантическую солидарность. Свои пять центов в критику «эксцентричного» президента вложили и его недруги-демократы в самой Америке.

Но Трамп — абсолютно прав.

Возможно, слова об агрессивности черногорцев вложила Дональду в уши на супружеской подушке жена Мелания. Она — словенка, родилась еще в единой Югославии, а на Балканах все знают, что собой представляют люди с Црной Горы. В старые добрые времена юнак-черногорец не мог продолжить свой род, если не приносил в дом невесты отрезанную турецкую голову. Еще и носом крутили потенциальные родственнички: не просто должен был убит турок-солдат, а непременно османский «спецназовец» — янычар. От такого доброго семени рождались герои, и Османская империя, чья граница два века была всего в сотне километров от Вены , так и не смогла установить иго в Черногории. Пытались турки, и не раз. Но после опустошительных карательных экспедиций в люти крш (лютых скалах) на Черной горе вновь появлялись лихие гайдуки, а на православных церквях — кресты.

Со времен Петра I Черногория поддерживала связи с Россией . Тесные, искренние — братские. Черногорцы, как и сербы, были верными союзниками русским и всегда получали от русских союзную помощь. В XIX веке в Черногории был свой властитель Петр I — из династии Петровичей-Негошей. В завещании Петра I Негоша сказано: «Кто из вас, черногорцев, … помыслил только отойти от покровительства и надежды на единородную Россию, у того у живого да отпадет мясо с костей, и да будет лишен всякого блага и в сей, и в вечной жизни».

Это завещание изучают в рамках школьного курса. Возможно, нынешний лидер Черногории Мило Джуканович прогуливал уроки или не боится кары в загробной жизни. Именно он увел свою страну из союза с Сербией и привел ее в НАТО. Половина населения была против. Но в 2016 году власти Черногории объявили, что против них — внешними и внутренними силами — организован заговор. Из страны выслали нескольких граждан России (ну кто еще может быть недоволен прозападным курсом Джукановича?!), а в самой стране похватали и посадили в тюрьмы всех политиков, возглавлявших антинатовское протестное движение. 5 июня 2017 года прошла официальная церемония присоединения Черногории к Североатлантическому альянсу.

25 июня 2017 года на саммите НАТО в Брюсселе произошел крайне показательный инцидент. Дональд Трамп, проходя на церемонию фотографирования, грубо отпихнул некстати оказавшегося на его пути премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Теперь же президент США разразился гневным спичем в адрес всего народа государства-союзника. И ведь ничего личного, только бизнес. Бизнесмен Трамп считает, что для стран альянса Америка превратилась в дойную корову, а «телят» все прибавляется и прибавляется, и никто из новых членов НАТО не хочет (или физически по скудости средств не может) тратить на оборону по два процента ВВП. Если бы деньги из государственных бюджетов выделялись, да на них закупались — естественно, в США! — вооружения, то проблем не было. А так, считает Трамп (возможно, вполне справедливо), набежали «нищеброды» и «захребетники», а Америка — плати еще и за них. Обидно!

Еще он прав в том, что Балканы — это по-прежнему «пороховая бочка Европы». Вечные конфликты и войны — то за долину, то за реку, то за гору, то за веру… Плюс черты национального характера черногорцев: как скромно утверждают ученые-этнографы, «до середины XX века сохранялись рудименты прежних исторических эпох — отмице (похищение невесты) и крвна освета (кровная месть)»

Это еще Мелания Трамп, видимо, ничего не рассказывала мужу про других новообретенных союзничков по НАТО — албанцах…

…Лично я как-то душевно успокоился, когда в НАТО приняли Румынию . Опыт двух Мировых войн учит: на чьей стороне румынское войско, тем — пипец. Бездумное расширение НАТО стало представлять опасность в первую очередь для самого этого блока. Крайне серьезный и опасный противник России в мире — США, а европейская «сборная солянка» становится все более сложно управляемой, а, значит, менее боеспособной. Могли бы ее взять под жесткую руку немцы, но не они сейчас шагают во главе строя в мировой политике.

Теперь же, когда Североатлантический союз всосал Черногорию, Брюсселю еще предстоит немало накашляться. А то и поперхнется НАТО маленькой Черногорией. Страна, в которой подавляющее большинство из 620 тысяч населения считает, что «вместе с русскими нас двести миллионов» может в любой момент стать для антироссийского альянса не другом, а врагом.

Мани, мани, мани…

Скандальное заявление о народе Черногории прозвучало в интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News. Речь вообще-то шла об итогах поездки президента США на саммит НАТО в Брюсселе и последовавшей затем встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным . Трамп в очередной раз «завелся», говоря о том, что США приходится платить за оборону других государств-членов Североатлантического альянса.

«Это совершенно несправедливо, — сказал Дональд Трамп. — Мы не только берем на себя бо́льшую часть финансового бремени, но еще и защищаем их, хотя они вообще ни гроша не потратили. Вот это вам еще к слову о Черногории».

«Сокровище, за которое он не пожалеет Царства Небесного»

«Все богатство черногорца в себе и на себе: в груди своей хранит он залог независимости — сокровище, за которое он не пожалеет Царства Небесного; на себе — все свое богатство, состоящее в оружии… Он дерется большею частию на границах своего племени, так сказать, на пороге своей избы, перед глазами семьи, с которою тесно связан, если не чувством нежной страсти, то собственною славой, а слава стоит у него прежде всего…»

Егор Ковалевский, русский путешественник. «Четыре месяца в Черногории», 1841 год.