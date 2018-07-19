На Сельмаше легковушка провалилась в очередной разлом

Уже четвертый провал появился в Ростове с начала этой недели. Дорожное покрытие обрушивается неожиданно, вот и в этот раз в яму угодил легковой автомобиль. Хозяин припарковал свою иномарку во дворе многоэтажки и ушел по делам. А вернувшись, обнаружил что его автомобиль практически ушел под землю. Хендай пришлось извлекать с помощью автокрана, машина провалилась передними колесами в яму глубиной около полуметра. Фотографии тут же выложили очевидцы в социальные сети.

Напомним, во вторник уже провалился асфальт на Семашко, а в среду на Седова. Сегодня очередной глубокий провал асфальта появился на перекрестке Университетский\Лермонтова. Ростовчане связывают такой «урожай» с проведением работ по опрессовке отопительных систем.