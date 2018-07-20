Жоржиньо: Сарри — очень прямой человек, с ним легко общаться

Полузащитник Жоржиньо после перехода в «Челси» назвал премьер-лигу лучшей лигой мира, а также рассказал о новом главном тренере команды Маурицио Сарри , который знаком ему по работе в «Наполи».

Жоржиньо: Переход в «Челси» — просто огромный вызов для меня

— Сегодня каждый смотрит матчи АПЛ, так что в свое время я смотрел много матчей, — приводит слова Жоржиньо официальный сайт «синих». — Это фантастическая лига, лучшая лига в мире, на мой взгляд.

— Расскажите о Маурицио Сарри. — Он проделывает замечательную работу, он отвечает за все, что происходит на поле. Когда наступают выходные и день матча, ты выходишь на игру, зная, как себя вести при атакующих и оборонительных ситуациях, и это очень помогает тебе в работе. Это очень прямой человек, с ним легко общаться, он очень доступный, что также идет на пользу игрокам.

Напомним, 14 июля 26-летний итальянец подписал с «Челси» пятилетний контракт. Сумма его трансфера из «Наполи» составила 50 миллионов фунтов.