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Жоржиньо: Переход в «Челси» — просто огромный вызов для меня
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Жоржиньо: Переход в «Челси» — просто огромный вызов для меня 

Советский спорт 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Еще с детства я был из тех, кто всегда получал удовольствие от вызовов, и для меня это просто огромный вызов, профессиональный и личный, и это очень вдохновляет меня, это возможность получить важный опыт, и я очень рад этой возможности.
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Почему 5-й номер? Я думаю, что это сильный номер, и в бразильском футболе этот номер пользуется большим уважением и имеет важное место в истории футбола, но помимо прочего — это просто номер, который мне нравится. Я думаю, что это красивое число. И также потому, что великие в прошлом бразильские игроки, вроде Фалькао, выступали под ним, — приводит слова Жоржиньо пресс-служба «Челси».
Напомним, что 14 июля итальянский полузащитник бразильского происхождения перешел из «Наполи» в «Челси», подписав с английским клубом пятилетний контракт.
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