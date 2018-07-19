Жоржиньо: Переход в «Челси» — просто огромный вызов для меня

— Еще с детства я был из тех, кто всегда получал удовольствие от вызовов, и для меня это просто огромный вызов, профессиональный и личный, и это очень вдохновляет меня, это возможность получить важный опыт, и я очень рад этой возможности.

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Почему 5-й номер? Я думаю, что это сильный номер, и в бразильском футболе этот номер пользуется большим уважением и имеет важное место в истории футбола, но помимо прочего — это просто номер, который мне нравится. Я думаю, что это красивое число. И также потому, что великие в прошлом бразильские игроки, вроде Фалькао, выступали под ним, — приводит слова Жоржиньо пресс-служба «Челси».

Напомним, что 14 июля итальянский полузащитник бразильского происхождения перешел из «Наполи» в «Челси», подписав с английским клубом пятилетний контракт.