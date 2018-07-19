При благоустройстве заволжского парка должны сохранить каждое дерево и куст

Костромские чиновники, депутаты и общественники обсудили благоустройство парка «Заволжье», который появится вдоль Чернигинской набережной в ближайшие два года. Обсуждение проходило непосредственно на месте грядущих работ, сообщает городская администрация.

Напомним, что проект благоустройства парка выбирали горожане. В прошлом году по итогам такого же голосования был выбран и проект благоустройства парка «Берендеевка», который уже реализуется. Своей очереди ждет и парк Победы.

Подрядчиком по заволжскому парку стала компания «Дормострой». В этом году на создание парка выделят около 40 миллионов рублей, еще 20 миллионов в следующем году.

Все согласились с тем, что благоустройство должно проходить с учётом особенностей природного ландшафта. Даже существующие пешеходные тропинки попросили сохранить, как и растущие здесь кустарники и деревья.

При необходимости для их сохранения будут вноситься оперативные изменения в проектную документацию.

Напомним, что в парке появится спортивно-игровая зона со скейт-парком, площадки с уличными спортивными тренажерами, детская площадка, зона отдыха у прудов, велопешеходные дорожки.