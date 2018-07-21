СМИ сравнили ядерное оружие России и США 

Портал бывших сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США SofRep опубликовал исследование, в котором специалисты оценивают ядерную мощность различных атомных бомб, включая «Малыша» и «Толстяка», которые Соединенные Штаты сбросили над японскими городами. По информации ресурса, мощность бомб, упавших на территории Хиросимы и Нагасаки, составила 15 и 21 килотонну соответственно. По этому параметру их более чем в 4 раза превосходит американская ракета «Трайдент». Самая сильная северокорейская бомба обладает мощностью 250 килотонн, а американский «Минитмен» — 475 При этом в материале говорится, что новейшие российские разработки значительно опережают мощнейшее оружие других стран. Например, «Сармат» обладает мощностью 50 тысяч килотонн, а суперторпеда с подлодки «Статус-6» — 100 тысяч килотонн. Эти характеристики позволяют сделать вывод, что российское ядерное оружие превосходит американское по силе по меньшей мере в 5,5 раз и 11 раза соответственно.