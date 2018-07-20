Участники проекта «Московское долголетие» из Бибирева приняли участие в «Веселых стартах»

Участники проекта «Московское долголетие» приняли участие в «Веселых стартах», которые прошли на базе территориального центра социального обслуживания «Бибирево» в минувший четверг, 19 июля. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— В летнее время основные физические активности для участников проекта проходят на свежем воздухе — занятия по фитнесу, ОФП и скандинавской ходьбе. Но когда погода капризничает, мы проводим занятия в нашем центре. Так, вчера участники проекта «Московское долголетие» весело и полезно провели время, играя в футбол, дартс и многое другое в «Весёлых стартах», — рассказали в ТЦСО «Бибирево».

Напомним, записаться для участия в проекте можно при личном визите в ТЦСО «Бибирево», который находится по адресу: улица Пришвина, дом 12, корпус 2 (кабинет 107), а также по телефону 8 (499) 207-21-44. (ео)