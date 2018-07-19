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Площадь озимых на полях Оренбуржья увеличат до миллиона гектаров
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Площадь озимых на полях Оренбуржья увеличат до миллиона гектаров 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Такую задачу поставил губернатор области Юрий Берг на региональном совещании, посвященном вопросам уборки урожая, заготовки кормов и сева озимых. Обращаясь к главам районов и руководителям сельхозпредприятий, он вновь подчеркнул, что основная задача для АПК — обеспечение продовольственной безопасности страны.
— Лучшую урожайность и лучшее качество зерна всегда получают те хозяйства, где агротехнологии применялись в полном объеме. Сельское хозяйство не должно жить одним днем! Увеличение клина озимых культур, дающих урожайность в два раза выше, чем яровые, до миллиона гектаров; соблюдение сроков полевых работ; внесение минеральных удобрений; использование качественных семян; страхование посевов; обновление парка сельскохозяйственной техники — об этом мы говорим каждый год. Каждый год государство оказывает многомиллиардную поддержку аграриям и вправе рассчитывать на вашу эффективную работу, — напомнил Юрий Берг.
Глава региона обратил особое внимание на подготовку квалифицированных кадров для агропромышленной отрасли.
— В первом полугодии в хозяйствах области было 343 вакансии специалистов. Требуется 46 агрономов, 73 зоотехника, 62 ветврача, 59 инженеров-механиков, 78 бухгалтеров и экономистов. У нас имеется необходимая база для обеспечения отрасли АПК специалистами и кадрами рабочих профессий, — констатировал губернатор.
Вместе с тем пока подано лишь 137 заявок на целевое обучение в Оренбургском государственном аграрном университете. Юрий Берг поручил районным главам отработать этот вопрос совместно с руководством ОГАУ.
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