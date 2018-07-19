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Житель поселка Советский рассказал, как спасал застрявшего в трубе голубя
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Житель поселка Советский рассказал, как спасал застрявшего в трубе голубя 

Ivyborg.ru 51 минуту назад
Житель поселка Советский Выборгского района рассказал, что незадачливый голубь упал в вентиляцию его дома. Бросать голубя никто не собирался, поэтому Игорь Татарцев вызволил его с помощью мастеров местного ТСЖ
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