TimeToParr: Gucci запустили арт-проект в Instagram 

С сегодняшнего дня в официальном инстаграм-аккаунте Gucci запустится новый фотопроект, автором которого стал известный британский фотограф Мартин Парр. #TimeToParr — это серия снимков, сделанных в разных точках планеты, так или иначе связанных с итальянским модным Домом: Гонконг, Токио, Лос-Анджелес, Лондон. В объектив фотографа, цель которого была раскрыть понятие времени, попали случайные люди в самые разные моменты жизни. Единственное, что их объединяет, — часы Gucci. Среди фоторабот много любопытных кадров, так что внимательнее следите за обновлениями.