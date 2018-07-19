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#TimeToParr: Gucci запустили арт-проект в Instagram
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#TimeToParr: Gucci запустили арт-проект в Instagram 

Harper’s Bazaar 56 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
С сегодняшнего дня в официальном инстаграм-аккаунте Gucci запустится новый фотопроект, автором которого стал известный британский фотограф Мартин Парр. #TimeToParr — это серия снимков, сделанных в разных точках планеты, так или иначе связанных с итальянским модным Домом: Гонконг, Токио, Лос-Анджелес, Лондон. В объектив фотографа, цель которого была раскрыть понятие времени, попали случайные люди в самые разные моменты жизни. Единственное, что их объединяет, — часы Gucci. Среди фоторабот много любопытных кадров, так что внимательнее следите за обновлениями.
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