Эксперт РАН предложил доработать пенсионную реформу

Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Мужчины уйдут на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. Ожидается, ко второму чтению в ГД подготовят поправки к законопроекту.

Срок приема поправок продлён до 24 сентября. Это означает, что нижняя палата не примет закон впопыхах, в преддверии летних каникул: второе и третье чтения состоятся уже осенью.

«Я надеюсь, что во время «каникул» наши представители власти ещё раз внимательно оценят все последствия предлагаемой реформы», — заявил в комментарии News.ru главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Николай Межевич.

«Я очень рад, что до летних каникул в Государственной Думе столь серьёзный и ответственный законопроект не будет принят. Это очень важный шаг, он затрагивает всех жителей страны: и тех, кто будет вступать в пенсионный возраст в ближайшее время, и тех, кто будет выходить на пенсию через пятнадцать, двадцать, а то и тридцать лет», — пояснил собеседник News.ru свою позицию.

Он призвал чиновников не торопиться и как следует доработать документ. «Каждый человек должен представлять, что конкретно для него означает эта реформа; какие механизмы компенсационного типа, защитного типа предусмотрело государство», — подчеркнул Николай Межевич.

Эксперт задается вопросом о том, что делать пожилому человеку, который в силу возраста потерял рабочее место и не может трудоустроиться, а до пенсии далеко. Он уверен — государство должно помочь не остаться без средств к существованию.

«Нужно предусмотреть весь комплекс страховочных защитных механизмов. Успешные примеры решения этой проблемы есть у наших соседей в Северной Европе, в Западной Европе, в странах Азии. Это может быть бесплатная переподгjтовка или социальная подстраховка. Если человека уволили, вполне допустимо, что какое-то время он находятся в статусе безработного и получает пособие, адекватное прежней зарплате», — пояснил собеседник News.ru.

При этом, по мнению Николая Мажевича, необходимо также просчитать экономические и демографические последствия реформы, увязать ее с миграционной политикой. «Без этого документ выглядит, мягко говоря, сыроватым», — считает экономист.

Ранее в комментарии Nation News директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников призвал власти придумать план интеграции в систему труда страны не только пенсионеров, но и людей из выбывающих профессий.