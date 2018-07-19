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На Северном Кавказе появится инновационный медицинский кластер
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На Северном Кавказе появится инновационный медицинский кластер 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Уникальная здравница будет состоять из трёх блоков: лечебного, восстановительного и образовательного. О реализации проекта государственно-частного партнёрства министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв рассказал во время встречи с депутатами в Государственной Думе.
Стоимость медицинского кластера составит 160 млрд рублей.
«Землю для проекта выделила Карачаево-Черкессия, а реализовывать его будут инвесторы», — поделился Чеботарёв.
В настоящее время составление проектно-сметной документации по будущему кластеру, уточнил министр, находится в завершающей стадии.
Презентация будущего кластера состоялась в рамках Международного Экономического форума в Санкт-Петербурге. Это первая попытка объединить в нашей стране на одной территории бальнеологические и природно-климатические ресурсы с лечением, реабилитацией. С реализацией проекта Северный Кавказ, и Карачаево-Черкесия в частности, как рассчитывают в профильном министерстве, сможет предложить высокий уровень медицинских услуг, сопоставимый с лучшими мировыми показателями.
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