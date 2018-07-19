На Северном Кавказе появится инновационный медицинский кластер

Уникальная здравница будет состоять из трёх блоков: лечебного, восстановительного и образовательного. О реализации проекта государственно-частного партнёрства министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв рассказал во время встречи с депутатами в Государственной Думе

Стоимость медицинского кластера составит 160 млрд рублей.

«Землю для проекта выделила Карачаево-Черкессия, а реализовывать его будут инвесторы», — поделился Чеботарёв.

В настоящее время составление проектно-сметной документации по будущему кластеру, уточнил министр, находится в завершающей стадии.