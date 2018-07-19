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Блокчейн-тотализатор Augur начал выплачивать деньги игрокам
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Блокчейн-тотализатор Augur начал выплачивать деньги игрокам 

BitCryptoNews 58 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Децентрализованная платформа для формирования ставок Augur доказала всему миру свою состоятельность. В твитере представители проекта рассказали о первых выплатах.
Всего за период принятия ставок сформировалась сумма в размере $20 тыс., которая в конечном итоге была успешно переведена пользователям, согласно правилам проекта. Соучредитель платформы, Джоуи Краг отметил следующее: «Мы обнаружили несколько багов в пользовательском интерфейсе что, впрочем, не представляет серьезной угрозы для жизнедеятельности Augur».
Напомним, Augur является peer-to-peer платформой, в рамках которой любой может сформировать собственный вопрос (ставку). Это может быть как попытка узнать мнения относительно предстоящих результатов выборов, так и ставки на спорт и многое другое. Все зависит исключительно от фантазии пользователей. При этом информация сохраняется на блокчейн и все стороны могут видеть действительные результаты.
Этап выплат также примечателен тем, что ранее ходило достаточное количество слухов о несостоятельности проекта. Иными словами пользователи Augur буквально доверились команде, которая, в конечном итоге, не подвела. Сам сбор средств был инициирован практически три года назад. Работа велась достаточно долго, в связи с чем инвесторы стали сомневаться в возможностях вывода проекта в реальный мир.
Ранее мы писали о том, что Augur показывает суточный объем ставок в размере $400 тыс., и оборот около $1,5 млн  текст: Евгения Лиходей, фото: Nina P / Reshot
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