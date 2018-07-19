Юнармейцы из Отрадного отправились на сборы в оборонно-спортивный центр «Преображенский»

Юнармейцы школы № 950 отправились на сборы в оборонно-спортивный центр Фонда спецназа ВДВ. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— На сборах ребята тренируются под присмотром опытных наставников и инструкторов. Скалодром, полоса препятствий, тир, штурм — только малая часть занятий. У юнармейцев есть возможность развить в себе смелость и волю к победе, расширить свои пределы и выйти из зоны комфорта, познать себя и свои возможности, воспитать силу воли, командный дух и выносливость, — отметили в администрации школы.