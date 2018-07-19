Ещё
Юнармейцы из Отрадного отправились на сборы в оборонно-спортивный центр «Преображенский»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юнармейцы из Отрадного отправились на сборы в оборонно-спортивный центр «Преображенский» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Юнармейцы школы № 950 отправились на сборы в оборонно-спортивный центр Фонда спецназа ВДВ. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На сборах ребята тренируются под присмотром опытных наставников и инструкторов. Скалодром, полоса препятствий, тир, штурм — только малая часть занятий. У юнармейцев есть возможность развить в себе смелость и волю к победе, расширить свои пределы и выйти из зоны комфорта, познать себя и свои возможности, воспитать силу воли, командный дух и выносливость, — отметили в администрации школы.
Напомним, движение «Юнармия» было создано по инициативе Минобороны России, которую поддержал президент страны Владимир Путин. Присоединиться к движению «Юнармия» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. (ис)
Управа района Отрадное: последние новости
Специалисты по здоровью костей бесплатно проверят жителей и гостей СВАО На Сельскохозяйственной улице снесли незаконные постройки Для пенсионеров из Отрадного провели занятие по декупажу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство247
Путин объявил об изменении внешней политики России424
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны47
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение