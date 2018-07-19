Футбольный клуб «Тосно» просит признать себя банкротом

Заявление поступило в суд 17 июля. Дата рассмотрения документа пока не назначена.

Клуб из 47 региона прекратил свое существование из-за финансовых проблем в начале июня этого года. Материалы суда пока не содержат сведений о сумме задолженности.

За три года существования команда достигла заметных успехов: пробилась в Премьер-Лигу и завоевала Кубок России сезона 2017/18.