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Футбольный клуб «Тосно» просит признать себя банкротом
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Футбольный клуб «Тосно» просит признать себя банкротом 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Заявление поступило в суд 17 июля. Дата рассмотрения документа пока не назначена.
Клуб из 47 региона прекратил свое существование из-за финансовых проблем в начале июня этого года. Материалы суда пока не содержат сведений о сумме задолженности.
За три года существования команда достигла заметных успехов: пробилась в Премьер-Лигу и завоевала Кубок России сезона 2017/18.
Однако потом потенциальные акционеры поняли, что погасить непрозрачные долги клуба не в их силах, после чего было принято решение создать новую команду. В начале июня взамен представлявшего Ленинградскую область ФК «Тосно» был создан «Ленинградец».
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