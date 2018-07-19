Газете «Московская правда» 100 лет

Говорят, газета живет один день. Не верьте. Она жива, пока есть читатель. « Московской правде », несмотря на сложнейшую, насыщенную взлетами и падениями вековую историю, его сохранить удалось.

Впервые газета вышла в свет 18 июля 1918 года под названием «Вечерние известия». Развиваясь вместе с молодой советской страной, имя меняла часто: «Коммунистический труд», «Рабочая Москва», «Московский большевик». В 1950м издание наконец обрело имя, под которым известно в наши дни.

Поистине коренной перелом пришелся на лихие девяностые. Эпоха перестройки. Новая страна, новые экономические условия. Как быть? Выбор тогда сделал коллектив редакции. Газете сохранили название, но юридический статус поменяли. В августе 1991 года «Московская правда» стала первым частным изданием, принадлежащим коллективу редакции. А политобозреватель Шод Муладжанов — ее главным редактором.

Долгие годы журналисты «Мосправды» вели диалог с читателями, рассказывая, обсуждая все, что касается жизни каждого москвича и судьбы города. Газету любят, с ней советуются, ее выписывают тысячи москвичей, с нетерпением ожидающих, о чем еще — остром, важном и интересном — расскажет она на своих страницах. Наверняка помнят читатели и плеяду блестящих журналистов, в разные годы работавших в газете, статьи которых отнюдь не всегда были удобны бизнесу и чиновникам, но неизменно отстаивали интересы жителей города. Тысячи откликов приходили в редакцию после ярких публикаций Владимира БончБруевича, Льва Колодного, Нины Баталовой, Леонида Гвоздева, Татьяны Гармизе, Эрика Котляра и других.

Два года назад наступил один из самых сложных периодов вековой истории «Мосправды». По экономическим причинам было принято перевести газету на электронные носители, закрыть печатную версию. Резали, чего уж там… по живому — большинству сотрудников пришлось уйти, чтобы газета продолжала жить. Трудное, болезненное решение. «Московская правда» никогда не отличалась текучкой кадров, многие журналисты на тот момент работали в редакции кто десять-пятнадцать лет, кто четверть века, а кто и всю свою творческую жизнь. Ушли, не споря, чтобы дать шанс газете перешагнуть вековой юбилей.

Ей, «Мосправде» и сегодня есть о чем рассказать, поспорить и просто поговорить по душам с читателем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Шод Муладжанов, главный редактор газеты «Московская правда»:

— Сегодня «Московская правда» — это целый мультимедийный комплекс, включающий печатное и электронное издания, интернет-радиостанцию и видеоканал. Мы учимся работать по-новому, использовать современные технические возможности. И есть не только надежда, но и уверенность, что такой симбиоз давних традиций, новаторства, искреннего московского патриотизма позволит газете и в следующем столетии своей истории выглядеть достойно, быть читаемой и любимой.