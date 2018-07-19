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Мэрия Петрозаводска просит соблюдать правила посещения зеленых зон
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Мэрия Петрозаводска просит соблюдать правила посещения зеленых зон 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
В связи с жаркой и сухой погодой, сопровождаемой порывистым ветром, на территории Карелии сложилась неблагоприятная пожарная обстановка.
Для предупреждения возникновения лесных пожаров мэрия карельской столицы предлагает придерживаться основных профилактических правил:
— не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием сухой травы, под пологом деревьев, на старых горельниках и участках леса, подвергшихся ветровалу и бурелому, на торфяных почвах, неочищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины лесосеках;
— в случае необходимости разводить костер следует лишь на открытых местах, окружив его минерализованной полосой шириной не менее 0.5 м. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей.
Более подробную информацию о мерах пожарной безопасности можно найти на официальном сайте администрации Петрозаводска.
По материалам: ptzgovorit.ru
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