Мэрия Петрозаводска просит соблюдать правила посещения зеленых зон

В связи с жаркой и сухой погодой, сопровождаемой порывистым ветром, на территории Карелии сложилась неблагоприятная пожарная обстановка.

Для предупреждения возникновения лесных пожаров мэрия карельской столицы предлагает придерживаться основных профилактических правил:

— не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием сухой травы, под пологом деревьев, на старых горельниках и участках леса, подвергшихся ветровалу и бурелому, на торфяных почвах, неочищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины лесосеках;

— в случае необходимости разводить костер следует лишь на открытых местах, окружив его минерализованной полосой шириной не менее 0.5 м. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей.