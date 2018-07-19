Во многоэтажных домах Волгограда до конца года планируют заменить 465 лифтов

До конца года в многоквартирных домах Волгограда планируется заменить 465 лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

На сегодняшний день уже обновлены 82 лифта в 23 домах.

Чтобы ускорить процесс замены лифтов в волгоградских многоэтажках, в областное законодательство были внесены изменения: с прошлого года работы финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, и в первую очередь обновление проходит в тех зданиях, где оборудование особенно изношено, отмечает издание.