Ещё
Во многоэтажных домах Волгограда до конца года планируют заменить 465 лифтов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во многоэтажных домах Волгограда до конца года планируют заменить 465 лифтов 

Rambler News Service 1 час назад
До конца года в многоквартирных домах Волгограда планируется заменить 465 лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.
На сегодняшний день уже обновлены 82 лифта в 23 домах.
Чтобы ускорить процесс замены лифтов в волгоградских многоэтажках, в областное законодательство были внесены изменения: с прошлого года работы финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, и в первую очередь обновление проходит в тех зданиях, где оборудование особенно изношено, отмечает издание.
Rambler News Service: последние новости
Ростуризм выпустил памятку для клиентов проблемных туроператоров Главу Государственной жилищной инспекции Омской области уволили из-за утраты доверия Украина исключила Россию из списка поставщиков деталей для самолета Ан-178
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство247
Путин объявил об изменении внешней политики России424
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны47
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение