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Проезд на Угольной улице в Мытищах открыли после реконструкции
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Проезд на Угольной улице в Мытищах открыли после реконструкции 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Мытищах после капитального ремонта дорожного покрытия открыли проезд по Угольной улице, дорогу расширили до трех полос, произвели полную замену освещения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Ранее основной проблемой обновленного участка трассы было частое подтопление. Решить ее удалось за счет поднятия основания дороги почти на метр, а также установки дождеприемных решеток и специальных колодцев.
«Дорога на Угольной была построена к Олимпиаде-80. На тот момент предполагалось, что она будет временной. Строили быстро, ливневку не провели, подходящее основание не сделали. В результате — постоянные разрушения, подтопление дороги, огромное количество жалоб», — сказал глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.
По прежней схеме возобновились движение автобусов муниципального маршрута №6 станция «Мытищи» — улица Угольная. В перспективе — благоустройство прилегающей территории и строительство тротуара.
Еще один важный объект на улице Угольной в Мытищах находится на завершающей стадии готовности. Это водозаборный узел, который позволит повысить качество питьевой воды. Специалисты уже приступают к пуско-наладочным работам. Срок завершения строительства — сентябрь текущего года. Практически 25% жителей городского округа Мытищи будут получать воду из ВЗУ на Угольной, оборудованного станцией обезжелезивания и бактерицидными установками.
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