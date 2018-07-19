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Белоруссия нарастила поставки цикория в Россию более чем вдвое
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Белоруссия нарастила поставки цикория в Россию более чем вдвое 

Rambler News Service 1 час назад
Объем поставок цикория из Белоруссии в Россию вырос по итогам пяти месяцев 2018 года более чем в два раза в годовом выражении и составил 75,5 тонн, общая стоимость — $59,2 тыс., сообщает портал «Экспортеры России».
В сообщении уточняется, что Белоруссия является единственным поставщиком цикория на российский рынок, а российский экспорт цикория в январе-мае 2018 года отсутствовал.
Основной объем импорта белорусского цикория за отчетный период (82%) пришелся на Москву. Также белорусский цикорий закупали Приморский край (13%) и Смоленская область (5%).
По итогам прошлого года Россия экспортировала всего 5 килограмм цикория на $48. Партия была поставлена из Оренбургской области в Казахстан, отмечает 56orb.ru.
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