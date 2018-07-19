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Сотрудники Щербинской городской больницы проведут акцию
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Сотрудники Щербинской городской больницы проведут акцию 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Щербинская городская больница
Специалисты Щербинской городской больницы проведут тематическую акцию, посвященную профилактике гепатита, 24 июля.
Организаторы прочтут несколько лекций: «Особенности клинической картины» и «Профилактика и лечение». Начало мероприятия состоится в 16:00.
Всех желающих ждут в конференц-зале в Щербинской городской больнице по адресу: улица Театральная, дом №15.
Напомним, что Всемирный день борьбы с гепатитом появился 19 мая в 2008 году, сообщили на официальной странице медицинского учреждения в социальных сетях.
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