Сотрудники Щербинской городской больницы проведут акцию

Фото: Щербинская городская больница

Специалисты Щербинской городской больницы проведут тематическую акцию, посвященную профилактике гепатита, 24 июля.

Организаторы прочтут несколько лекций: «Особенности клинической картины» и «Профилактика и лечение». Начало мероприятия состоится в 16:00.

Всех желающих ждут в конференц-зале в Щербинской городской больнице по адресу: улица Театральная, дом №15.

Напомним, что Всемирный день борьбы с гепатитом появился 19 мая в 2008 году, сообщили на официальной странице медицинского учреждения в социальных сетях.