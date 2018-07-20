Парашютную улицу отремонтируют за 38,25 млн рублей

Как сообщает сайт госзакупок, в Петербурге проводится конкурс по поиску подрядчика для капремонта участка Парашютной улицы.

Победителя объявят 20 августа. Аукцион анонсировала СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Работы необходимо провести до 30 ноября 2020 года, их стоимость оценивается в 38,245 млн рублей. Организация-победитель должна будет отремонтировать 9 километров дороги, реконструировать ливневую канализацию, установить опоры наружного освещения, после чего выполнить работы по озеленению и благоустройству территории, сообщает портал 78.ru.