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Общественным организациям Коломенского округа напомнили о новых транспортных льготах
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Общественным организациям Коломенского округа напомнили о новых транспортных льготах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Коломенском управлении социальной защиты населения по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева была проведена встреча с лидерами общественных организаций округа, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
В ходе встречи в управлении социальной защиты руководителям общественных организаций рассказали о вводимых с 1 августа и с 1 сентября льготах на проезд в железнодорожном транспорте и столичном общественном транспорте.
«Встреча была посвящена разъяснению предоставления новых льгот отдельным категориям жителей Московской области», — сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.
Также на встрече были разъяснены особенности получения льгот. Общественники получили листовки с необходимой информацией. Также памятки будут раздаваться на последующих встречах с льготниками. Кроме того, в МФЦ каждому заявителю будут давать памятку о новых льготах и способах их получения.
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