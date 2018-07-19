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Престольный праздник Храма состоялся в Щербинке
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Престольный праздник Храма состоялся в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт храмового комплекса
Престольный праздник состоялся 18 июля в храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и во имя Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в городском округе Щербинка.
Мероприятие приурочили к столетию со дня гибели царской семьи.
— В начале встречи прошло богослужение. На празднике состоялся концерт при участии творческих коллективов Дворца культуры городского округа Щербинка. Для гостей мероприятия выступили Дарья Ходакова и Илария Титова. Музыкальный номер подготовили участники духового оркестра «Феникс», — отметила начальник Управления развития социальной сферы администрации городского округа Щербинка Жанна Брагина.
Она добавила, что воспитанники воскресной школы при храме зачитали исторические письма, принадлежавшие членам царской семьи, и рассказали о судьбе Елисаветы.
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