Престольный праздник Храма состоялся в Щербинке

Фото: официальный сайт храмового комплекса

Престольный праздник состоялся 18 июля в храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и во имя Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в городском округе Щербинка.

Мероприятие приурочили к столетию со дня гибели царской семьи.

— В начале встречи прошло богослужение. На празднике состоялся концерт при участии творческих коллективов Дворца культуры городского округа Щербинка. Для гостей мероприятия выступили Дарья Ходакова и Илария Титова. Музыкальный номер подготовили участники духового оркестра «Феникс», — отметила начальник Управления развития социальной сферы администрации городского округа Щербинка Жанна Брагина.

Она добавила, что воспитанники воскресной школы при храме зачитали исторические письма, принадлежавшие членам царской семьи, и рассказали о судьбе Елисаветы.