Российским охотникам разрешили снаряжать патроны к нарезному оружию

Охотникам и стрелкам-спортсменам в России разрешили самостоятельно снаряжать патроны к нарезному оружию.

Соответствующие изменения внесены в закон об оружии. Подписанный Владимиром Путиным документ опубликован на сайте Кремля.

"Наделить граждан Российской Федерации, являющихся владельцами гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и имеющих разрешение на хранение и ношение этого оружия, правом производить самостоятельное снаряжение патронов к нему для личного использования", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, поправки уточняют порядок продажи расходных материалов для снаряжения патронов и пороха.

Ранее самостоятельно снаряжать патроны можно было только для гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия.