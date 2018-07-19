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Российским охотникам разрешили снаряжать патроны к нарезному оружию
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Российским охотникам разрешили снаряжать патроны к нарезному оружию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Охотникам и стрелкам-спортсменам в России разрешили самостоятельно снаряжать патроны к нарезному оружию.
Соответствующие изменения внесены в закон об оружии. Подписанный Владимиром Путиным документ опубликован на сайте Кремля.
"Наделить граждан Российской Федерации, являющихся владельцами гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и имеющих разрешение на хранение и ношение этого оружия, правом производить самостоятельное снаряжение патронов к нему для личного использования", — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, поправки уточняют порядок продажи расходных материалов для снаряжения патронов и пороха.
Ранее самостоятельно снаряжать патроны можно было только для гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия.
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