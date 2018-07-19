Грабить банки стали с такой же частотой, как в 90-х

18 июля злоумышленники избили сотрудников офиса микрозаймов и похитили около 10 миллионов рублей. Еще одно дерзкое ограбление произошло вечером того же дня на севере столицы. Вооруженные налетчики напали на представительство банка.

Юрий Пащенко, полковник милиции в отставке:

— 1990-е годы, конечно, были специфическими, и разгул преступности достиг наивысшего пика. Однако говорить о том, что мы возвращаемся к тем временам, некорректно. Например, кражи денег у кассиров магазинов и микрофинансовых организаций были, есть и будут всегда, потому что срабатывает чисто человеческий фактор. Когда продавец у кассы отвлекается, то преступники пользуются этой возможностью и крадут деньги. Тем более что микрофинансовые организации обустраиваются в плохих помещениях, за которые надо меньше платить аренду. Там сложнее устанавливать охранную сигнализацию, или опять-таки владельцы экономят деньги и решают обойтись без нее.

— Не стоит так громко заявлять, что возвращаются криминальные 90-е. Просто люди, которые совершали криминальные действия, были вынуждены отложить их на время, пока в столице был усиленный правоохранительный режим. Как только по завершении чемпионата мира по футболу он немного ослаб, они вновь принялись за свои дела. Формально усиление было установлено до 25 июля, но фактически ослабло. В вопросах безопасности общества — как в человеческом организме: инфаркты случаются после того, как произошло само событие. Казалось бы, все уже нормально, а сердце дает сбой. Криминалитет «сидел в засаде» месяц, провел хорошую разведку, выяснил слабые места, наметил первоочередные цели. Ну и ему нужно было выплеснуть накопленные силы. Но это не возврат в 90-е, сейчас другое время и совсем другая система. Государство, налоговые, правоохранительные органы более пристально следят за движениями бизнеса, так что возврата к тому, чтобы где-то кого-то расстреливали из-за денег, быть не может. По крайней мере, не в Москве . Вот с юга, из того же Краснодара , Ростова, с Кубани такие новости приходят, когда должник расстрелял заимодавца, например. Занимать деньги и не отдавать — это сейчас бизнес.

Валерий Ашихмин, председатель правления московской городской организации Российского союза предприятий безопасности:

— Здесь можно рассмотреть два варианта, почему произошло ограбление. Во-первых, организация, выдающая микрозаймы, — она же как ростовщик с большими процентами. Возможно, это была своего рода месть. С другой стороны, на подобное ограбление могло сподвигнуть общее тяжелое финансово-экономическое положение в стране, которое спровоцировали на подобные действия негативные элементы. Но я не вижу, чтобы возвращалась тенденция 90-х годов. Уверен, что государство в этом случае сможет справиться с проблемой.