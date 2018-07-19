Ещё
Дело доминиканского казака-наркоторговца рассмотрят в Ростове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело доминиканского казака-наркоторговца рассмотрят в Ростове 

Деловое сообщество 1 час назад
Первомайский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении казачьего полковника — советника верховного атамана Союза казаков России и зарубежья Виталия Миненко. Его обвиняют в транзите наркотиков из Доминиканской Республики в Россию.
По версии следствия, Миненко, проживая в Доминикане, предложил жителю Ростовской области Юрию Паранюку участвовать в поставке синтетических наркотиков. Переправлять товар планировалось в несколько этапов, через сеть подставных лиц из КНР и РФ. После этого в марте 2015 года Виталий Миненко через наркоторговца из китайского города Хуньчунь отправил в поселок Забайкальск Забайкальского края под видом спортивного питания три посылки с наркотиками общей массой около 6,5 кг. Это был первый этап транзита наркотических веществ, через несколько месяцев подельник переслал посылку частной почтовой службой дальше, в Ростовскую область. Однако он не знал, что УФСКН уже следит за отправлением. Сотрудники таможни Владивостока обнаружили наркотики еще при пересечении границы РФ. Наркополицейские подменили банки с наркотиками на муляжи, и их дальнейшее передвижение по стране происходило уже под контролем оперативников.
Посылка достигла получателя, и марте 2015 Юрий Паранюк принял товар на хранение, а затем был арестован сотрудниками полиции в собственной квартире.
А вот Виталий Миненко, являвшийся первым звеном преступной цепи, был задержан в Доминиканской республике только весной прошлого года. Сам казак заявляет, что стал жертвой полицейского произвола, он является бизнесменом и спортсменом, а заграницей жил по делам. За него вступился Союз казаков России и зарубежья. Выступая в его защиту, руководитель Союза казаков России и Зарубежья Владимир Податев, уверяет, что с подельниками, фигурирующими в деле Миненко не знаком, а с Паранюком и вовсе имеет крайне неприязненные отношения, из-за чего последний мог оговорить обвиняемого. Слушание пройдет 16 августа 2018 года.
Деловое сообщество: последние новости
Наркоман напал на женщину на одной из улиц Ростова Бразилец, ставший мемом, просит российское гражданство После установки «умного» счетчика потребление электроэнергии в пригороде Таганрога выросло в 10 раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство247
Путин объявил об изменении внешней политики России424
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны47
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение