Дело доминиканского казака-наркоторговца рассмотрят в Ростове

Первомайский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении казачьего полковника — советника верховного атамана Союза казаков России и зарубежья Виталия Миненко. Его обвиняют в транзите наркотиков из Доминиканской Республики в Россию.

По версии следствия, Миненко, проживая в Доминикане, предложил жителю Ростовской области Юрию Паранюку участвовать в поставке синтетических наркотиков. Переправлять товар планировалось в несколько этапов, через сеть подставных лиц из КНР и РФ. После этого в марте 2015 года Виталий Миненко через наркоторговца из китайского города Хуньчунь отправил в поселок Забайкальск Забайкальского края под видом спортивного питания три посылки с наркотиками общей массой около 6,5 кг. Это был первый этап транзита наркотических веществ, через несколько месяцев подельник переслал посылку частной почтовой службой дальше, в Ростовскую область. Однако он не знал, что УФСКН уже следит за отправлением. Сотрудники таможни Владивостока обнаружили наркотики еще при пересечении границы РФ. Наркополицейские подменили банки с наркотиками на муляжи, и их дальнейшее передвижение по стране происходило уже под контролем оперативников.

Посылка достигла получателя, и марте 2015 Юрий Паранюк принял товар на хранение, а затем был арестован сотрудниками полиции в собственной квартире.

А вот Виталий Миненко, являвшийся первым звеном преступной цепи, был задержан в Доминиканской республике только весной прошлого года. Сам казак заявляет, что стал жертвой полицейского произвола, он является бизнесменом и спортсменом, а заграницей жил по делам. За него вступился Союз казаков России и зарубежья. Выступая в его защиту, руководитель Союза казаков России и Зарубежья Владимир Податев, уверяет, что с подельниками, фигурирующими в деле Миненко не знаком, а с Паранюком и вовсе имеет крайне неприязненные отношения, из-за чего последний мог оговорить обвиняемого. Слушание пройдет 16 августа 2018 года.