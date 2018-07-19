В. Путин подписал закон о праве ОНК вести фото— и видеосъемку в местах принудительного содержания

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве общественных наблюдательных комиссий (ОНК) вести кино-, фото— и видеосъемку лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее закон был принят депутатами Госдумы в трех чтениях и одобрен членами Совета Федерации

Согласно закону, члены ОНК вправе фиксировать нарушения прав подозреваемых и обвиняемых с письменного согласия самих подозреваемых и обвиняемых. В случае, если подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним, потребуется также письменное разрешение со стороны одного из родителей или иного законного представителя и письменное согласие самого лица. При этом съемка объектов, обеспечивающих охрану подозреваемых или обвиняемых, может проходить только с письменного разрешения начальника места содержания или его заместителя.

Кроме того уточнялось, что беседа немедленно прерывается в случае обсуждения вопросов, не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых, а также в случае, если члены ОНК нарушают установленные в местах принудительного содержания правила внутреннего распорядка.

Документом расширяется список мест, которые могут посещать члены общественных наблюдательных комиссий. Они также наделяются правом при посещении мест принудительного содержания использовать приборы для контроля за микросредой в жилых и производственных помещениях, прошедшие государственную аттестацию и имеющие свидетельство о поверке.

Кроме того, закон ограничивает число лиц, имеющих право стать членом общественной наблюдательной комиссии. Так, членом ОНК не смогут стать люди, входящие в объединение со статусом некоммерческой организации (НКО), исполняющей функции иностранного агента, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Кроме того, до членства в ОНК не будут допускаться лица, чьи близкие родственники отбывают наказание в местах лишения свободы.