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Светомузыкальный фонтан во Владимире планируют открыть ко Дню города
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Светомузыкальный фонтан во Владимире планируют открыть ко Дню города 

АиФ Владимир 42 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
Во Владимире светомузыкальный фонтан, который сейчас устанавливают на Театральной площади, могут открыть ко Дню города.
Он будет работать в пяти режимах с 15 мелодиями и 8 контурами фигур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области после совещания, касающегося вопросов строительства.
Сейчас строители выполнили подготовительные работы и начали устанавливать чашу и оборудование. Напомним, что идея со светомузыкальным фонтантом принадлежит губернатору Светланы Орловой.
Его откроют до 25 августа.
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