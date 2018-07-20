Светомузыкальный фонтан во Владимире планируют открыть ко Дню города

Во Владимире светомузыкальный фонтан, который сейчас устанавливают на Театральной площади, могут открыть ко Дню города.

Он будет работать в пяти режимах с 15 мелодиями и 8 контурами фигур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области после совещания, касающегося вопросов строительства.

Сейчас строители выполнили подготовительные работы и начали устанавливать чашу и оборудование. Напомним, что идея со светомузыкальным фонтантом принадлежит губернатору Светланы Орловой

Его откроют до 25 августа.