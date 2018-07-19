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ООН призвала ЕС выработать предсказуемые правила приема спасенных в море мигрантов
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ООН призвала ЕС выработать предсказуемые правила приема спасенных в море мигрантов 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди приветствовал принятое некоторыми европескими странами решение о регистрации 450 мигрантов, спасенных в минувшую субботу Италией в Средиземном море. Вместе с тем в распространенном в четверг в Женеве заявлении он высказался за то, чтобы такие шаги предпринимались в будущем на основе предсказуемой и согласованной схемы действий.
"За время, прошедшее с субботы, правительства Франции, Германии, Италии, Мальты, Испании и Португалии согласовали высадку и совместную регистрацию 450 человек, включая рассмотрение просьб о убежище, которые могут быть поданы", — говорится в заявлении. «Мы надеемся, что эти договоренности будут быстро и эффективно выполнены», — отметил Гранди, расценив решение шести стран Евросоюза как «позитивный пример совместной работы».
"Однако решения должны идти дальше фрагментарных мер или договоренностей по каждому отдельному судну", — продолжил верховный комиссар. Он напомнил, что на саммите по миграции в конце июня правительства стран ЕС заявили о приверженности «более устойчивому, основанному на сотрудничестве и предсказуемому» подходу в отношении спасенных в море людей. Пока это не будет претворено в жизнь, касающиеся миграции решения будут «краткосрочными и неустойчивыми». По словам Гранди, на настоящий момент договоренности о спасательных операциях в Средиземном море, высадке на берег и проведении регистрации мигрантов «далеки от надлежащих».
Гранди не впервые обращает внимание на необходимость согласованных действий стран Евросоюза в отношении мигрантов и беженцев: 22 июня он напомнил об инциденте с судном Aquarius с 629 спасенными мигрантами на борту, которое в течение нескольких дней не получало разрешения причалить в портах государств ЕС. 10 июня власти Италии не позволили ему высадить людей на берег в итальянском порту. Поступили сообщения, что отказом ответили также власти Мальты. Утром 17 июня мигранты с судна Aquarius были доставлены в испанский порт Валенсия.
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