В Ростехнадзоре обсудили безопасное использование лифтов и проверки СРО

Открывая заседание, руководитель службы Алексей Алёшин напомнил, что президент России Владимир Путин 6 мая подписал указ «Об основах государственной политики России в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

«Мы в свою очередь подготовили план необходимых мероприятий по его реализации. Этот документ со всеми участниками был согласован, мы внесли его на рассмотрение в правительство и надеюсь, что до 6 августа он будет принят», — добавил руководитель Ростехнадзора.

В ходе заседания управлению государственного строительного надзора совместно с правовым управлением было поручено принять необходимые меры по завершению процедур согласования проектов нормативно-правовых актов, касающихся наделения Ростехнадзора полномочиями по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Также решено было подготовить предложения по созданию правовых условий по контролю за соблюдением требований постановления правительства России от 24 июня 2017 года № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Члены коллегии решили для исполнения поручения правительства России от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031 продолжить проведение внеплановых проверок саморегулируемых организаций (СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капстроительства. Кроме того, решено провести анализ возможности направления исковых заявлений в суд об исключении в судебном порядке из государственного реестра СРО сведений об организациях, в отношении которых по результатам внеплановых проверок выявлены не устраненные нарушения, являющиеся основаниями для исключения сведений из реестра.