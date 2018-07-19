Свердловские депутаты предложили легализовать труд пенсионеров, работающих на аутсорсинге

"В системе аутсорсинга очень много неофициально работающих пенсионеров: с этим еще нужно разбираться. Нужно легализовать их труд", — сказала Бабушкина.

По ее словам, в Свердловской области из более чем миллиона пенсионеров работают около 330 тысяч. Лишь около 50% из них работают официально. «Наши активные пенсионеры занимаются своим образованием, изучают компьютерные программы, выезжают и помогают тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Самое главное, они говорят, что хотят работать», — сказала она.