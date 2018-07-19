«Кайрат» без Аршавина забил 7 голов андоррскому клубу и сыграет в Лиге Европы с АЗ

«Кайрат» разгромил «Энгордани» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 7:1. Покер оформил венгерский форвард Мартон Эппель . В первой игре «Кайрат» также крупно победил 3:0 и пробился во второй раунд. Его соперником станет АЗ. Игры пройдут 26 июля и 2 августа.

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин не попал в заявку на игру.

В другой встрече еще один казахстанский клуб «Тобол» взял верх над грузинской «Самтредиа» и также пробился в следующий раунд. Его соперником станет «Пюник» или «Вардар».

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

Голы: Эппель, 4 (1:0). Эппель, 11 (2:0). Эсеола, 42 (3:0). Эппель, 44 (4:0). Исламхан, 53 (5:0). Лафон, 72 (5:1). Эппель, 75 (6:1). Вороговский, 87 (7:1).

Голы: Турысбек, 12 (1:0). Дарабаев, 83 (2:0).

Первый матч — 1:0