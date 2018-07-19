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«Кайрат» без Аршавина забил 7 голов андоррскому клубу и сыграет в Лиге Европы с АЗ
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«Кайрат» без Аршавина забил 7 голов андоррскому клубу и сыграет в Лиге Европы с АЗ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Кайрат» разгромил «Энгордани» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 7:1. Покер оформил венгерский форвард Мартон Эппель. В первой игре «Кайрат» также крупно победил 3:0 и пробился во второй раунд. Его соперником станет АЗ. Игры пройдут 26 июля и 2 августа.
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин не попал в заявку на игру.
В другой встрече еще один казахстанский клуб «Тобол» взял верх над грузинской «Самтредиа» и также пробился в следующий раунд. Его соперником станет «Пюник» или «Вардар».
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Кайрат" (Казахстан) — «Энгордани» (Андорра) — 7:1 (4:0)
Голы: Эппель, 4 (1:0). Эппель, 11 (2:0). Эсеола, 42 (3:0). Эппель, 44 (4:0). Исламхан, 53 (5:0). Лафон, 72 (5:1). Эппель, 75 (6:1). Вороговский, 87 (7:1).
Первый матч — 3:0  "Тобол" (Казахстан) — «Самтредиа» (Грузия) — 2:0 (1:0)
Голы: Турысбек, 12 (1:0). Дарабаев, 83 (2:0).
Первый матч — 1:0
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