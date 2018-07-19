Концерт пианистов-неоклассиков пройдет в Аннекирхе 

В Петербурге пройдет концерт пианистов-неоклассиков Piano dreams. Он состоится 26 июля в Аннекирхе. Только представьте, вы сидите в первых рядах, вокруг полумрак и фактурные стены старинной церкви, воздух пропитан таинством и умиротворением, а на сцене для вас играют фортепианную музыку при свечах. Именно такая атмосфера ждет вас в загадочной Анненкирхе на концерте двух одаренных пианистов, композиторов и лауреатов международных и всероссийских конкурсов Ильи Полякова и Игоря Хабарова. Пианисты исполнят авторские произведения, выражающие напряженность личных эмоций, чувств и переживаний. Прекрасная акустика и особая эстетика некогда сгоревшей Анненкирхе позволят публике отвлечься от повседневности, насладиться музыкой в полной мере и испытать приятные эмоции. Вход: donation (любое пожертвование).
Начало в 19.30.