Ещё
Программа лояльности «Московского долголетия» стартовала в Гончаровском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Программа лояльности «Московского долголетия» стартовала в Гончаровском парке 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Посетители секций проекта «Московское долголетие» в Гончаровском парке теперь будут получать за регулярное посещение занятий бонусы и подарки. Об этом сообщила PR-менеджер Гончаровского парка Светлана Мурси.
— Программа лояльности работает следующим образом: при вступлении в проект участник получает брендированный сувенир и единую карточку, в которой фиксируется количество занятий. Посетивший определенное количество занятий участник награждается различными подарками: от купона на бесплатный чай или кофе до билетов в театр или музей, — пояснила Мурси.
Уточнить подробности можно по телефону 8 (499) 908-35-00, а записаться в секцию — в центре соцобслуживания Бутырского района, расположенном по адресу: Огородный проезд, дом 21. Для записи с собой взять паспорт, СНИЛС и соцкарту. (ис)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Международный день шахмат отметят в библиотеке вблизи Бутырского района Информационный щит на месте строительных работ на Новодмитровской установили по просьбе местного жителя Танцевальную площадку в Гончаровском парке привели в порядок по просьбе жителя района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство243
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России419
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны44
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение