Программа лояльности «Московского долголетия» стартовала в Гончаровском парке

Посетители секций проекта «Московское долголетие» в Гончаровском парке теперь будут получать за регулярное посещение занятий бонусы и подарки. Об этом сообщила PR-менеджер Гончаровского парка Светлана Мурси.

— Программа лояльности работает следующим образом: при вступлении в проект участник получает брендированный сувенир и единую карточку, в которой фиксируется количество занятий. Посетивший определенное количество занятий участник награждается различными подарками: от купона на бесплатный чай или кофе до билетов в театр или музей, — пояснила Мурси.

Уточнить подробности можно по телефону 8 (499) 908-35-00, а записаться в секцию — в центре соцобслуживания Бутырского района, расположенном по адресу: Огородный проезд, дом 21. Для записи с собой взять паспорт, СНИЛС и соцкарту. (ис)