Главы управ Центрального округа встретятся с жителями районов 1 августа 

Встречи глав управ десяти районов Центрального административного округа Москвы с жителями пройдут 1 августа.
Глава управы района Арбат Максим Дерюгин предлагает активистам района Арбат обсудить тему: «О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района». Жителей ждут в помещении Территориального центра социального обслуживания «Арбат» по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1. Этот же вопрос обсудят в районе Якиманка. Глава управы Елена Макарова проведет встречу с жителями в помещении Школы №1799, которая расположена в доме 21 на Донской улице.
Жителям районов Тверского и Хамовники предлагают обсудить тему: «О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений». Встреча с главой управы Тверского района Сергеем Золотаревым пройдет в Московском театре юного зрителя по адресу: Мамоновский переулок, дом 10, строение 1. Исполняющая обязанности главы управы района Хамовники Ольга Шовгеня приглашает всех желающий в помещение Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в доме 19, строение 1, на 3-й Фрунзенской улице.
Темой встречи главы управы Басманного района Салмана Дадаева станет вопрос: «О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». Мероприятие пройдет в помещении библиотеки №18 имени Василия Жуковского по адресу: Лялин переулок, дом 24/26.
Глава управы района Замоскворечье Наталья Романова обсудит с жителями тему: «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов». Встреча состоится в помещении управы района по адресу: улица Бахрушина, дом 13.
Сергей Носков, глава управы Красносельского района обсудит с жителями тему: «О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам граждан». Встреча состоится в помещении Библиотеки-читальни имени Ивана Тургенева по адресу: Бобров переулок, дом 6, строение 2.
Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров предлагает обсудить жителям вопрос: «О готовности досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году». Желающих послушать доклад и задать свои вопросы ждут в помещении Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» по адресу: Переяславский переулок, доме 6.
В Таганском районе глава управы Александр Мишаков проведет встречу с жителями на тему: «О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района». Мероприятие пройдет в помещении Дома культуры «Стимул» по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5.
Глава управы Пресненского района Александр Михайлов обсудит с жителями тему: «О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе». Встреча состоится в помещении управы района по адресу: Шмитовский проезд, дом 2, строение 1.
Начало встреч глав управ с населением в 19:00.