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Пермский край согласует административные границы с Удмуртией и Кировской областью
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Пермский край согласует административные границы с Удмуртией и Кировской областью 

Rambler News Service 1 час назад
В настоящее время ведутся активные работы по описанию и внесению в реестр недвижимости точных границ региона, пишет Udm-info.ru со ссылкой на администрацию Пермского края.
«Общая протяженность границ Пермского края свыше 2 тыс. километров. Основная трудность их точного определения заключается в их сильной извилистости», — следует из сообщения.
Путем согласования линий прохождения общей границы субъекты смогут минимизировать количество территориальных и земельных споров, что будет способствовать эффективному управлению земельными ресурсами регионов, отмечает издание.
Пермский край граничит с пятью субъектами Российской Федерации — Коми, Кировской областью, Удмуртией, Башкортостаном и Свердловской областью. На начало июля 2018 года в реестр недвижимости в полном объеме внесены сведения только о границе с Коми.
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