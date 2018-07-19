Пермский край согласует административные границы с Удмуртией и Кировской областью 

В настоящее время ведутся активные работы по описанию и внесению в реестр недвижимости точных границ региона, пишет Udm-info.ru со ссылкой на администрацию Пермского края.
«Общая протяженность границ Пермского края свыше 2 тыс. километров. Основная трудность их точного определения заключается в их сильной извилистости», — следует из сообщения.
Путем согласования линий прохождения общей границы субъекты смогут минимизировать количество территориальных и земельных споров, что будет способствовать эффективному управлению земельными ресурсами регионов, отмечает издание.
Пермский край граничит с пятью субъектами Российской Федерации — Коми, Кировской областью, Удмуртией, Башкортостаном и Свердловской областью. На начало июля 2018 года в реестр недвижимости в полном объеме внесены сведения только о границе с Коми.