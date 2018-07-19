Гостей из 10 регионов России ждут в Липецкой области на фестивале казачьей культуры 

ЛИПЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Гостей из десятка регионов страны ждут в Липецкой области на пятом фестивале традиционной казачьей культуры «Казачья застава». Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе региональной администрации.
"Мероприятие пройдет 21-22 июля в селе Казаки Елецкого района и в нем ожидается участие более чем 15 делегаций, представляющих 10 регионов страны", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что стать участником фестиваля может каждый — для этого достаточно приехать в село со своей палаткой или арендовать ее здесь же, у организаторов мероприятия.
Для туристов развернут казачий хутор с выставкой ремесел и угощениями, старинными обрядами и современными традициями казачества. Кроме того, запланирован концерт лучших казачьих вокальных коллективов. «Изюминками» фестиваля должны стать состязания на кубок Атамана «Казачий рубеж», выступления наездников конно-спортивного клуба «Донские кони», а также красивая и трогательная церемония венчания семейных пар.
"За несколько лет работы над событием его уровень удалось поднять с районного конкурса до межрегионального фестиваля", — продолжил представитель пресс-службы, напомнив, что в прошлом году фестиваль получил высшую награду национальной премии Russian Event Awards.
Ранее глава администрации Липецкой области Олег Королев отмечал, что культура региона является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. «Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона — одно из основных направлений деятельности областной власти», — уверен Королев.