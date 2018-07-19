Гостей из 10 регионов России ждут в Липецкой области на фестивале казачьей культуры

ЛИПЕЦК , 19 июля. / ТАСС /. Гостей из десятка регионов страны ждут в Липецкой области на пятом фестивале традиционной казачьей культуры «Казачья застава». Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе региональной администрации.

"Мероприятие пройдет 21-22 июля в селе Казаки Елецкого района и в нем ожидается участие более чем 15 делегаций, представляющих 10 регионов страны", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что стать участником фестиваля может каждый — для этого достаточно приехать в село со своей палаткой или арендовать ее здесь же, у организаторов мероприятия.

Для туристов развернут казачий хутор с выставкой ремесел и угощениями, старинными обрядами и современными традициями казачества. Кроме того, запланирован концерт лучших казачьих вокальных коллективов. «Изюминками» фестиваля должны стать состязания на кубок Атамана «Казачий рубеж», выступления наездников конно-спортивного клуба «Донские кони», а также красивая и трогательная церемония венчания семейных пар.

"За несколько лет работы над событием его уровень удалось поднять с районного конкурса до межрегионального фестиваля", — продолжил представитель пресс-службы, напомнив, что в прошлом году фестиваль получил высшую награду национальной премии Russian Event Awards.